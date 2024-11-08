Экс-возлюбленная Гуфа согласилась играть беременную с любовником и нарвалась на уголовку

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа Яна Шевцова подозревается в мошенничестве на один миллион рублей. Всё дело в странной ролевой игре, которую ей предложил любовник и бизнесмен Алексей Щелканов, пишет SHOT.

Странная история началась пару лет назад в Екатеринбурге. У девушки сломался автомобиль, а Алексей помог ей починить машину. Тогда они обменялись телефонами, а вскоре начались и отношения, несмотря на то, что оба были в браке. В прошлом году бизнесмен предложил девушке игру: она должна была притворяться беременной, ведь это заводило мужчину. Ей показалось это неприятным, но за плату и подарки она согласилась с такой ролью.

Со временем страсть начала угасать и Яна захотела выйти из отношений, однако в ответ стала получать угрозы. Мужчина настаивал, что подруге нужно заняться сексом и всё снова встанет на свои места. За «беременные игры» он предложил Шевцовой миллион рублей, а когда она поехала за деньгами, девушку задержали полицейские.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», сегодня Яна едет на меру пресечения в суд.