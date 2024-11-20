Гуф хочет впервые в истории российского шоу-биза выступить с электронным браслетом

Рэпер Гуф планирует провести концерт с электронным браслетом — это станет первым подобным случаем в истории российского шоу-бизнеса. Алексей Долматов пытается убедить врачей отпустить его из реабилитационного центра хотя бы на вечер, сообщает Mash.

Знаковое событие должно состояться в Москве 22 ноября, если медики дадут добро. Долматову необходимо продолжать лечение ещё 28 дней, но в это время намечен его большой сольный концерт. Гуф клянётся, что выступит и сразу вернётся к лечению. Он утверждает, что никаких запрещённых веществ не будет, всё пройдет нормально.