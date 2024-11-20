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20 ноября, 09:10

Гуф хочет впервые в истории российского шоу-биза выступить с электронным браслетом

Mash: Гуф может дать концерт с электронным браслетом

Рэпер Гуф (Алексей Долматов). Фото © gufzm.ru

Рэпер Гуф (Алексей Долматов). Фото © gufzm.ru

Рэпер Гуф планирует провести концерт с электронным браслетом — это станет первым подобным случаем в истории российского шоу-бизнеса. Алексей Долматов пытается убедить врачей отпустить его из реабилитационного центра хотя бы на вечер, сообщает Mash.

Знаковое событие должно состояться в Москве 22 ноября, если медики дадут добро. Долматову необходимо продолжать лечение ещё 28 дней, но в это время намечен его большой сольный концерт. Гуф клянётся, что выступит и сразу вернётся к лечению. Он утверждает, что никаких запрещённых веществ не будет, всё пройдет нормально.

Кстати, в наркоклинике у исполнителя ситуация стабилизировалась. Долматов старается, ведёт себя спокойно и чувствует себя уже лучше.

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Напомним, что Гуф оказался в реабилитационном центре после инцидента с девушкой, к которой он приставал в бане. Врачи наркоклиники решили, что он может попытаться сбежать, поэтому ему установили электронный браслет. СМИ сообщали, что рэпера преследуют галлюцинации, и он проводит время, разрисовывая стены. Также появлялись слухи, что исполнитель перегрыз провода на браслете, чтобы освободиться, однако эта информация была опровергнута ФСИН. Состояние артиста также прокомментировала его сестра.

Наталья Афонина
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