Большой тур Oxxxymiron* отменён из-за его состояния здоровья

Рэпер Oxxxymiron* отменил все свои ближайшие выступления. Причиной переноса тура DOLCE VITA на 2026 год стало состояние здоровья исполнителя. Об этом он рассказал в своём Telegram.

Рэпер Oxxxymiron* перенёс свой большой тур DOLCE VITA на 2026 год. Обложка © Telegram / Oxxxymiron

Всего в рамках тура у рэпера было запланировало более 20 выступлений в разных городах мира. Все концерты планируют провести в 2026 году.

«К моему огромному сожалению, тур DOLCE VITA переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание», — написал он.

Oxxxymiron* также добавил, что ранее приобретённые билеты будут действительны на новые даты.

Ранее стало известно об отмене концерта Гуфа. Рэпер должен был спеть в Ереване, но из-за того, что он находится в рехабе, выступление отменили. Долматова заменит рэпер Гио Пика. Планируется, что к концертной деятельности Гуф вернётся 22 ноября.