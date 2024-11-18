Лидер Rammstein должен вернуть более 67 млн руб. за срыв концерта в Твери
ТАСС: Суд взыскал с Линдеманна более 635 тысяч евро за отменённый концерт в Твери
Тилль Линдеманн. Обложка © X / Till Lindemann.de
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России решил взыскать с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна сумму более 635 400 евро (более 67 млн руб.) за отменённый концерт в Твери. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.
История связана с договором, заключённым между музыкантом и ООО «Прайм маркетинг», по которому Линдеманн должен был выступить на фестивале в Твери в августе 2021 года. Однако концерт был отменён, а деньги не возвращены.
Согласно решению суда, Линдеманн должен вернуть средства, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы истца по оплате регистрационного и арбитражного сборов.
Суд также рассмотрел ещё одно дело, касающееся продюсера Линдеманна Анара Рейбанда, который не вернул 10 млн рублей, переведённые для заключения рекламного договора, что также было признано неосновательным обогащением.
Ранее гендиректор БМЦ Эдгард Запашный поделился деталями о съёмках клипа на песню Rammstein Zunge в Большом Московском государственном цирке. По его словам, Линдеманн не использовал наркоз и не жалел себя во время работы над жёстким видеороликом.