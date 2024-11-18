Лидер Rammstein должен вернуть более 67 млн руб. за срыв концерта в Твери

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России решил взыскать с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна сумму более 635 400 евро (более 67 млн руб.) за отменённый концерт в Твери. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.

История связана с договором, заключённым между музыкантом и ООО «Прайм маркетинг», по которому Линдеманн должен был выступить на фестивале в Твери в августе 2021 года. Однако концерт был отменён, а деньги не возвращены.

Согласно решению суда, Линдеманн должен вернуть средства, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы истца по оплате регистрационного и арбитражного сборов.

Суд также рассмотрел ещё одно дело, касающееся продюсера Линдеманна Анара Рейбанда, который не вернул 10 млн рублей, переведённые для заключения рекламного договора, что также было признано неосновательным обогащением.