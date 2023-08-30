Линдеманн впервые высказался после выдвинутых в отношении его обвинений в насилии

Напомним, что за последние несколько месяцев в немецких СМИ проходила информация о том, что более десятка женщин якобы обратились в полицию из-за домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одна из поклонниц даже рассказала, что её пригласили к солисту во время концерта группы в Вильнюсе, музыкант якобы подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать. Линдеманн нанял адвокатов и выразил готовность в судебном порядке доказать свою невиновность. Первым делом его юристы обратились к экспертам в области судебной медицины, которые по распространённым в соцсетях фотографиям синяков на теле предполагаемой потерпевшей определили, что эти ушибы, вероятнее всего, стали результатом несчастного случая, а не насилия с чьей-либо стороны. Позднее ещё одна женщина обвинила музыканта в насилии. Когда стало известно о возможных домогательствах со стороны Линдеманна, на берлинскую штаб-квартиру Rammstein было совершено нападение.