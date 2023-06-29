Активисты отомстили Линдеманну, разбив окна в штаб-квартире его группы
Активисты напали на штаб-квартиру группы Rammstein в Берлине и разбили окна
Повреждённые окна штаб-квартиры Rammstein в Берлине. Обложка © Twitter / M@nu l'info
На берлинскую штаб-квартиру рок-группы Rammstein ночью было совершено нападение, там разбиты окна. Об этом сообщает Bild.
В полиции подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что на здании появилась надпись "Не предоставлять сцену преступникам". Служба государственной защиты взяла на себя расследование.
По данным СМИ, совершившие нападение активисты — представители одной из леворадикальных группировок. Таким образом они хотели поддержать женщин, обвинивших лидера Rammstein Тилля Линдеманна в домогательствах.
Напомним, за последний месяц более десятка женщин обратились в полицию из-за домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одна из поклонниц рассказала, что её пригласили к солисту во время концерта группы в Вильнюсе, музыкант якобы подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать. Другие участники Rammstein даже допустили распад группы на фоне обвинений, так как не хотят быть замешанными в грязной истории Линдеманна. Компания звукозаписи Universal Music Entertainment приостановила рекламное сотрудничество с Rammstein из-за предъявленных её ведущему вокалисту обвинений в изнасиловании. Начато расследование по подозрению в нарушении статьи 177 Уголовного кодекса Германии (сексуальное домогательство, принуждение к сексу, изнасилование).