Активисты отомстили Линдеманну, разбив окна в штаб-квартире его группы

На берлинскую штаб-квартиру рок-группы Rammstein ночью было совершено нападение, там разбиты окна. Об этом сообщает Bild.

В полиции подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что на здании появилась надпись "Не предоставлять сцену преступникам". Служба государственной защиты взяла на себя расследование.