Барабанщик Rammstein отреагировал на секс-скандал вокруг Линдеманна
Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер заявил, что потрясён новостями о Линдеманне
Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер глубоко потрясён обвинениями со стороны фанаток в отношении лидера группы Тилля Линдеманна. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
По словам Шнайдера, Линдеманн в последние годы отдалился от коллектива, группа и вокалист не устраивали совместных встреч с поклонниками. Однако он никогда не слышал ни о чём противозаконном на вечеринках у Тилля, всё, что знает, — "это то, что совершеннолетние люди праздновали вместе".
Музыкант сообщил, что в последние годы Тилль дистанцировался, "создал свой собственный пузырь" — и это определённо печалило. Шнайдер подчеркнул, что важно, чтобы вечеринки Тилля не путали с официальными вечеринками группы после шоу. Он также отметил, что Rammstein заботится о безопасности своих фанатов на встречах.
"Однако для меня важно подчеркнуть нечто объективное: каждый гость, находящийся за кулисами, может свободно уйти. Все бутылки запечатаны и на виду у гостей только что откупорены, или они открывают их сами. Доступны сотрудники службы безопасности и медицинская помощь", — резюмировал Шнайдер.
Ранее поклонница Тилля Линдеманна заявила, что он подсыпал ей в напиток наркотики и начал грубо приставать. Это случилось на концерте в Вильнюсе. Позже стало известно, что на лидера Rammstein завели дело об изнасиловании. Не исключён распад группы на фоне обвинений, так как другие участники не хотят быть замешанными в грязной истории Линдеманна.
Wikipedia / Денис Апель