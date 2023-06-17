Барабанщик Rammstein отреагировал на секс-скандал вокруг Линдеманна

Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер глубоко потрясён обвинениями со стороны фанаток в отношении лидера группы Тилля Линдеманна. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам Шнайдера, Линдеманн в последние годы отдалился от коллектива, группа и вокалист не устраивали совместных встреч с поклонниками. Однако он никогда не слышал ни о чём противозаконном на вечеринках у Тилля, всё, что знает, — "это то, что совершеннолетние люди праздновали вместе".

Музыкант сообщил, что в последние годы Тилль дистанцировался, "создал свой собственный пузырь" — и это определённо печалило. Шнайдер подчеркнул, что важно, чтобы вечеринки Тилля не путали с официальными вечеринками группы после шоу. Он также отметил, что Rammstein заботится о безопасности своих фанатов на встречах.