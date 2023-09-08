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8 сентября, 19:05

"Втыкал дротики себе в лицо": Вскрылись жуткие детали съёмок клипа Линдеманна в Московском цирке

Запашный: Линдеманн не использовал наркоз на съёмках нового клипа в цирке Москвы

<p>Кадр из клипа Тилля Линдеманна на песню Zunge. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mGrJml5nq0o" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Till Lindemann</a></p>

Кадр из клипа Тилля Линдеманна на песню Zunge. Обложка © YouTube / Till Lindemann

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн обладает высоким болевым порогом, так как музыкант не использовал наркоз во время создания жёсткого клипа на свою новую песню Zunge в Большом Московском государственном цирке. Подробностями творческого процесса поделился гендиректор БМЦ Эдгард Запашный.

По словам дрессировщика, в жизни Линдеманн является адекватным и крайне дисциплинированным артистом. Певец ответственно подошёл к работе с тиграми и быстро нашёл с хищниками общий язык. Запашный подчеркнул, что вокалист Rammstein не жалел себя в процессе съёмок и по просьбе оператора повторял даже самые болезненные эпизоды.

"В клипе использованы кадры, где ему в щёку попадает дротик. Он самостоятельно несколько дублей подряд втыкал эти дротики себе в лицо без использования наркоза, без требований прекратить съёмку из-за боли. Отработал столько кадров, сколько режиссёр и оператор попросили. Я так понял, у него очень высокий болевой порог, так как достаточно терпеливо всё это происходило", — рассказал Запашный интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

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Между тем в конце августа берлинская прокуратура объявила о прекращении расследования в отношении Линдеманна по подозрению в изнасиловании. Незадолго до этого одна из фанаток Rammstein пожаловалась, что якобы фронтмен рок-группы пытался склонить её к интимной близости на концерте в Вильнюсе.

Илья Пушкарев
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