"Втыкал дротики себе в лицо": Вскрылись жуткие детали съёмок клипа Линдеманна в Московском цирке

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн обладает высоким болевым порогом, так как музыкант не использовал наркоз во время создания жёсткого клипа на свою новую песню Zunge в Большом Московском государственном цирке. Подробностями творческого процесса поделился гендиректор БМЦ Эдгард Запашный.

По словам дрессировщика, в жизни Линдеманн является адекватным и крайне дисциплинированным артистом. Певец ответственно подошёл к работе с тиграми и быстро нашёл с хищниками общий язык. Запашный подчеркнул, что вокалист Rammstein не жалел себя в процессе съёмок и по просьбе оператора повторял даже самые болезненные эпизоды.

"В клипе использованы кадры, где ему в щёку попадает дротик. Он самостоятельно несколько дублей подряд втыкал эти дротики себе в лицо без использования наркоза, без требований прекратить съёмку из-за боли. Отработал столько кадров, сколько режиссёр и оператор попросили. Я так понял, у него очень высокий болевой порог, так как достаточно терпеливо всё это происходило", — рассказал Запашный интернет-изданию "Подмосковье сегодня".