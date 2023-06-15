Эдгард Запашный рассказал о поездке в Мариуполь и открытии там цирка шапито

Впервые за последние годы жители Мариуполя наконец-то смогли посетить цирк — благодаря Минкультуры РФ и Росгосцирку в городе теперь работает шапито, а на первое представление пришло около 800 человек. О том, как прошло первое шоу, рассказал РИА ФАН гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Первое шоу цирка шапито в Мариуполе. Фото © Ростовский-на-Дону государственный цирк

Поехать именно в Мариуполь артисты цирка решили сами. Билеты на первое выступление были бесплатными, а теперь стоят всего 100 рублей. Как объяснил Запашный, все собранные средства от 50 запланированных представлений пойдут на восстановление города.

Фото © Ростовский-на-Дону государственный цирк

"Дети Мариуполя должны иметь возможность опять почувствовать себя детьми. Мы с вами, взрослые, должны понимать — то, что видели эти дети, что они пережили, останется с ними навсегда. Эти моральные и физические травмы, которые они получили, на протяжении жизни будут напоминать о себе. И, я надеюсь, что времяпровождение в цирке и общение с артистами позволит ребятам отвлечься от всего этого ужаса и снова оказаться в мире детства, поможет опять радоваться, улыбаться и становиться счастливыми", — говорит артист.

Первое шоу цирка шапито в Мариуполе. Фото © Ростовский-на-Дону государственный цирк

Запашный подчеркнул, что форма поддержки и помощи может быть совершенно разной, но главное, чтобы она действительно оказывалась. Чтобы нуждающиеся почувствовали, что помощь идёт, что всё то, что они пережили, скоро забудется и мирная жизнь наконец-то вернётся в Донбасс.