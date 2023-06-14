Семьи в новых регионах РФ получили почти 80 тысяч сертификатов на маткапитал

Семьи в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — уже получили почти 80 тысяч сертификатов на материнский капитал. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Материнский капитал предоставляется и в новых регионах нашей страны... Сейчас сертификат уже оформили почти 80 тысяч семей", — цитирует его RT.