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14 июня, 11:20

Семьи в новых регионах РФ получили почти 80 тысяч сертификатов на маткапитал

Семьи в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — уже получили почти 80 тысяч сертификатов на материнский капитал. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Материнский капитал предоставляется и в новых регионах нашей страны... Сейчас сертификат уже оформили почти 80 тысяч семей", — цитирует его RT.

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Напомним, в этом году выплаты выросли и составляют 587 тысяч рублей на первого ребёнка и 775,6 тысячи на второго. Увеличилась также сумма единовременного пособия при рождении малыша, а также ежемесячного пособия по уходу.

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ТАСС / Олег Елков

Александра Вишнякова
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