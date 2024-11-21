В Госдуме призвали Гуфа поработать в хосписе для исправления имиджа
Вице-спикер ГД Чернышов призвал Гуфа поработать в хосписе, чтобы исправить имидж
Рэпер Гуф. Обложка © VK / Алексей Долматов
Скандальному рэперу Гуфу (Алексею Долматову) следует пройти полный курс лечения в реабилитационном центре, а не прерывать его ради концерта. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с корреспондентом Life.ru.
Чернышов про концерт Гуфа. Видео © LIfe.ru
«Пусть благотворительностью займётся, пусть помогает где-то, в хосписе поработает. Другой пример должен подавать. И тогда уже пусть выходит с лечения и идёт на концерт», — отметил Чернышов.
Также вице-спикер пожелал Гуфу пожалеть собственное здоровье и собственное восприятие его фанатами.
Напомним, что Гуф попал в рехаб после инцидента в подмосковной бане, где он подрался с полицейским. Позже рэпер пытался уговорить врачей отпустить его из реабилитационного центра, чтобы выступить на концертах, пусть даже с электронным браслетом. Медики пообещали выписать артиста, если на его предстоящем концерте в Москве 22 ноября ничего не случится. Сегодня стало известно, что Гуф уехал из реабилитационного центра на репетицию выступления. Артиста забрал автомобиль с белорусскими номерами. После репетиции его вернут обратно в рехаб.