В Госдуме призвали Гуфа поработать в хосписе для исправления имиджа

Скандальному рэперу Гуфу (Алексею Долматову) следует пройти полный курс лечения в реабилитационном центре, а не прерывать его ради концерта. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с корреспондентом Life.ru.

Чернышов про концерт Гуфа. Видео © LIfe.ru

«Пусть благотворительностью займётся, пусть помогает где-то, в хосписе поработает. Другой пример должен подавать. И тогда уже пусть выходит с лечения и идёт на концерт», — отметил Чернышов.