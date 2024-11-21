Рэпер Гуф покинул рехаб и уехал на репетицию предстоящего концерта в Москве

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) уехал из рехаба на репетицию концерта. Артиста забрал автомобиль с белорусскими номерами, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, после репетиции Гуф вернётся в клинику. Помощники исполнители выразили уверенность, что концерт в Москве 22 ноября состоится. Сам рэпер на вопрос, вернётся ли он в медучреждение, ответил: «Посмотрим».