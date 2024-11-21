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21 ноября, 11:06

Рэпер Гуф покинул рехаб и уехал на репетицию предстоящего концерта в Москве

Рэпер Гуф. Обложка © VK / Алексей Долматов

Рэпер Гуф. Обложка © VK / Алексей Долматов

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) уехал из рехаба на репетицию концерта. Артиста забрал автомобиль с белорусскими номерами, сообщает SHOT.

Гуф уехал из рехаба. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, после репетиции Гуф вернётся в клинику. Помощники исполнители выразили уверенность, что концерт в Москве 22 ноября состоится. Сам рэпер на вопрос, вернётся ли он в медучреждение, ответил: «Посмотрим».

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Напомним, что Гуф попал в рехаб после инцидента в подмосковной бане, где он подрался с полицейским. На рэпера надели электронный браслет из-за склонности к побегу. Концерт артиста в Ереване отменили, после чего Гуф пытался уговорить врачей отпустить его из реабилитационного центра, чтобы выступить на следующих мероприятиях, пусть даже с электронным браслетом. Позднее Гуф сообщил, что врачи пообещали выписать его, если на предстоящем концерте в Москве ничего не случится.

Дарья Нарыкова
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