Айза сообщила о желании Гуфа увидеться с детьми после инцидента с дракой

Блогер Айза, экс-супруга известного рэпера Гуфа, поделилась в социальных сетях, что музыкант выразил желание увидеться с ней и детьми. Об этом Айза узнала от врачей, которые передали ей сообщение от Алексея Долматова.

Как сообщает Газета.ru, бизнесвумен рассказала: «Мы с Лёшей не виделись. Но он сегодня передал врачам, что хочет пригласить нас». Айза недавно вернулась в Москву с острова Бали, однако пока не уточнила, планирует ли ехать к бывшему мужу. В настоящее время она находится в России без детей, что исключает возможность встречи Гуфа с их сыном Сами и ребёнком Айзы от другого брака. Несмотря на это, блогер отмечала, что её другой сын, Элвис, также любит Алексея. Он всегда ждёт встречи с ним, на что рэпер отвечает взаимной теплотой.

Интерес к личной жизни Гуфа возрос после недавнего инцидента в подмосковном банном комплексе в Апрелевке. В ночь на 23 октября рэпер отдыхал там вместе с компанией друзей. По неизвестной причине певец не оплатил часть аренды комплекса, который снял полностью, так как не хотел видеть посторонних. Позже он вступил в конфликт с братом управляющей, который является сотрудником патрульно-постовой службы полиции. По сообщениям СМИ, Гуф задел полицейского по уху и нанёс несколько ударов ногой. Это привело к составлению протокола за мелкое хулиганство. Позже артист записал видео из отдела полиции, в котором извинился за своё поведение.

В настоящее время Гуф находится на лечении в реабилитационной клинике, которое продлится еще 28 дней. Несмотря на сложившуюся ситуацию, рэпер стремится наладить отношения с семьёй и выражает желание увидеться с детьми.