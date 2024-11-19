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19 ноября, 16:35

Николь Кидман впервые прокомментировала вирусный мем после развода с Крузом в 2001 году

Николь Кидман заявила, что фото 2001 года было сделано на съёмочной площадке

Тот самый снимок. Фото © pikabu

Тот самый снимок. Фото © pikabu

Актриса Николь Кидман впервые прокомментировала мем, на котором она якобы празднует развод с Томом Крузом в 2001 году. В интервью изданию GQ звезда рассказала, что на самом деле фото были сделаны на площадке одного из проектов, в которых она участвовала.

«Это неправда, это была не настоящая я, это была сцена из фильма. Это не было реальной жизнью. Я помню этот образ!» — объяснила актриса.

Кадры попали в заголовки газет, когда Дженна Дуан опубликовала их в своих соцсетях после того, как она и её бывший муж Ченнинг Татум урегулировали свой спорный развод.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Николь Кидман оттолкнула Сальму Хайек на модном показе в Париже. Во время фотосессии с Кэти Перри она неожиданно отказалась продолжать позировать и оттолкнула коллегу, когда та попыталась её обнять. Причина конфликта остаётся неясной. Вполне возможно, что сыграло свою роль эмоциональное состояние Кидман, ведь на тот момент она недавно пережила потерю матери.

Алена Пенчугина
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