Николь Кидман впервые прокомментировала вирусный мем после развода с Крузом в 2001 году
Николь Кидман заявила, что фото 2001 года было сделано на съёмочной площадке
Тот самый снимок. Фото © pikabu
Актриса Николь Кидман впервые прокомментировала мем, на котором она якобы празднует развод с Томом Крузом в 2001 году. В интервью изданию GQ звезда рассказала, что на самом деле фото были сделаны на площадке одного из проектов, в которых она участвовала.
«Это неправда, это была не настоящая я, это была сцена из фильма. Это не было реальной жизнью. Я помню этот образ!» — объяснила актриса.
Кадры попали в заголовки газет, когда Дженна Дуан опубликовала их в своих соцсетях после того, как она и её бывший муж Ченнинг Татум урегулировали свой спорный развод.
Ранее Life.ru рассказывал, как Николь Кидман оттолкнула Сальму Хайек на модном показе в Париже. Во время фотосессии с Кэти Перри она неожиданно отказалась продолжать позировать и оттолкнула коллегу, когда та попыталась её обнять. Причина конфликта остаётся неясной. Вполне возможно, что сыграло свою роль эмоциональное состояние Кидман, ведь на тот момент она недавно пережила потерю матери.