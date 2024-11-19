Николь Кидман впервые прокомментировала вирусный мем после развода с Крузом в 2001 году

Актриса Николь Кидман впервые прокомментировала мем, на котором она якобы празднует развод с Томом Крузом в 2001 году. В интервью изданию GQ звезда рассказала, что на самом деле фото были сделаны на площадке одного из проектов, в которых она участвовала.

«Это неправда, это была не настоящая я, это была сцена из фильма. Это не было реальной жизнью. Я помню этот образ!» — объяснила актриса.

Кадры попали в заголовки газет, когда Дженна Дуан опубликовала их в своих соцсетях после того, как она и её бывший муж Ченнинг Татум урегулировали свой спорный развод.