«Не трогай меня»: Николь Кидман оттолкнула Сальму Хайек на неделе моды в Париже

На Парижской неделе моды произошёл инцидент, который быстро разлетелся по Интернету, привлекая внимание к двум известным актрисам — Николь Кидман и Сальме Хайек. Во время фотосессии с Кэти Перри Кидман неожиданно отказалась продолжать позировать и оттолкнула Хайек, когда та попыталась её обнять. Об этом пишет Daily Mail.

После этого Николь тепло попрощалась с Кэти Перри, поцеловав её, а с Сальмой они обменялись несколькими натянутыми фразами. Причина конфликта остаётся неясной. Вполне возможно, что сыграло свою роль эмоциональное состояние Кидман, ведь недавно она пережила потерю матери.

Николь Кидман оттолкнула Сальму Хайек на модном показе в Париже. Видео © X / Pop Crave