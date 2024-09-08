Мама Николь Кидман умерла на 85-м году жизни
Николь Кидман. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / taniavolobueva
На 85-м году жизни скончалась мама известной голливудской актрисы Николь Кидман. Энн Кидман воспитывала свою дочь с 2014 года самостоятельно так, как отец Николь скончался от сердечного приступа на 75-м году жизни десять лет назад.
О смерти матери актриса узнала во время Венецианского кинофестиваля. Она моментально улетела домой, несмотря на то, что должна была получить награду за роль в «Плохой девочке». Кидман оставила сообщение перед отъездом, которое позже прочитала режиссёр Халина Рейн, сообщает PeopleTalk.
«Я в шоке, и мне нужно ехать к своей семье, но эта награда для неё. Она сформировала меня, она направила меня и создала меня. Я безмерно благодарна, что могу произнести её имя», — говорится в обращении Кидман.
Напомним, что в 2021 году Николь Кидман сыграла русскую эмигрантку по имени Маша. Актриса снялась в экранизации романа «Девять совсем незнакомых людей». Её роль стала главной. В актёрский состав также вошли Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг.