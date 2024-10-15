Актриса Настасья Самбурская тайно вышла замуж. Это событие рассекретил генеральный продюсер фильма «Кореша» Дмитрий Щербанов, заявив, что артистки нет на показе фильма, потому что она улетела в свадебное путешествие.

«С нами сегодня нет Настасьи Самбурской. В нашем фильме она сделала большой вклад в российский кинематограф — 10 секунд экранного времени. Неоценимо. Настенька сейчас отправилась в свадебное путешествие. Давайте ей пошлём лучи любви, дружбы и всего самого наилучшего. Пускай она вернётся из этого свадебного путешествия и продолжит с нами работать», — процитировал продюсера портал Super.