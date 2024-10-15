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15 октября, 14:57

Актриса Настасья Самбурская тайно вышла замуж

Настасья Самбурская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Настасья Самбурская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Актриса Настасья Самбурская тайно вышла замуж. Это событие рассекретил генеральный продюсер фильма «Кореша» Дмитрий Щербанов, заявив, что артистки нет на показе фильма, потому что она улетела в свадебное путешествие.

«С нами сегодня нет Настасьи Самбурской. В нашем фильме она сделала большой вклад в российский кинематограф — 10 секунд экранного времени. Неоценимо. Настенька сейчас отправилась в свадебное путешествие. Давайте ей пошлём лучи любви, дружбы и всего самого наилучшего. Пускай она вернётся из этого свадебного путешествия и продолжит с нами работать», — процитировал продюсера портал Super.

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Напомним, в июне Настасья Самбурская опубликовала первое фото с бойфрендом. А уже в августе актриса рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение прямо на съёмочной площадке. По словам артистки, она догадывалась, что дело шло к свадьбе.

Алена Пенчугина
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