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17 ноября, 22:07

Врач рассказала, для кого опасна диета Николь Кидман и Дженнифер Энистон

Эндокринолог Катхурия: Интервальное голодание неприемлемо при РПП и беременности

При расстройствах пищевого поведения (РПП) интервальное голодание, рекламируемое Илоном Маском, Дженнифер Энистон, Николь Кидман и другими звёздами, является неприемлемым. Вопрос коррекции веса в этом случае необходимо решать с лечащим врачом. Об этом рассказала эндокринолог Юлия Катхурия.

"При дефиците витаминов, микроэлементов, проблемах с усвоением белка или его нехватке интервальное голодание тоже не лучшая идея. В этом случае нужно выяснить причину дефицита, устранить его и только потом задумываться о диетах, в том числе и об интервальном голодании", — объяснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

"Это не диета": Доктор рассказала, кому и чем может навредить интервальное голодание

"Это не диета": Доктор рассказала, кому и чем может навредить интервальное голодание

Среди других противопоказаний для популярной диеты Катхурия назвала возраст до 18 лет, период подготовки к беременности и время после её наступления, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта или почек и тиреотоксикоз (избыточная продукция гормонов щитовидной железы).

Ранее Лайф писал, кто может похудеть с помощью интервального голодания. По словам специалиста, в теории этот метод подходит только молодым людям с отличным здоровьем.

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ТАСС / Zuma

Лариса Сафронова
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