Врач рассказала, для кого опасна диета Николь Кидман и Дженнифер Энистон

При расстройствах пищевого поведения (РПП) интервальное голодание, рекламируемое Илоном Маском, Дженнифер Энистон, Николь Кидман и другими звёздами, является неприемлемым. Вопрос коррекции веса в этом случае необходимо решать с лечащим врачом. Об этом рассказала эндокринолог Юлия Катхурия.

"При дефиците витаминов, микроэлементов, проблемах с усвоением белка или его нехватке интервальное голодание тоже не лучшая идея. В этом случае нужно выяснить причину дефицита, устранить его и только потом задумываться о диетах, в том числе и об интервальном голодании", — объяснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

Среди других противопоказаний для популярной диеты Катхурия назвала возраст до 18 лет, период подготовки к беременности и время после её наступления, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта или почек и тиреотоксикоз (избыточная продукция гормонов щитовидной железы).