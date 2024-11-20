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20 ноября, 00:21

Актёр Чадов показал новорождённую дочку, с которой отдыхает на Мальдивах

Алексей Чадов с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexeychadovofficial

Алексей Чадов с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexeychadovofficial

Актёр Алексей Чадов показал, как отдыхает на Мальдвах вместе со второй женой и новорождённой дочерью. С малышкой актёр успел искупаться в бассейне. Поклонники восхитились этим и пожелали семье счастья.

«И вас с добрым утром! Садимся за стол. Романтик с дочкой», — сообщил звезда «9 роты».

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Напомним, Алексей Чадов развёлся с Агнией Дитковските в 2015 году, а через три года встретил свою будущую супругу Лейсан Галимову и влюбился без памяти. Через несколько лет совместной жизни, 10 декабря 2023 года, пара тайно сыграла свадьбу. А позже новоиспечённая вторая супруга поделилась счастливой новостью и показала округлившийся живот.

Алена Пенчугина
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