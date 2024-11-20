Актёр Чадов показал новорождённую дочку, с которой отдыхает на Мальдивах

Актёр Алексей Чадов показал, как отдыхает на Мальдвах вместе со второй женой и новорождённой дочерью. С малышкой актёр успел искупаться в бассейне. Поклонники восхитились этим и пожелали семье счастья.

Напомним, Алексей Чадов развёлся с Агнией Дитковските в 2015 году, а через три года встретил свою будущую супругу Лейсан Галимову и влюбился без памяти. Через несколько лет совместной жизни, 10 декабря 2023 года, пара тайно сыграла свадьбу. А позже новоиспечённая вторая супруга поделилась счастливой новостью и показала округлившийся живот.