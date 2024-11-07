Вован из «Реальных пацанов» рассказал, как часто видится с 7-летней дочерью от первого брака
Актёр Владимир Селиванов заявил, что нечасто видится с 7-летней дочерью
Владимир Селиванов с дочкой в новой квартире. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/selivanov_v
Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал участником скандала, связанного с правом опеки над его 7-летней дочерью, которая родилась в первом браке. В беседе с Super.ru актёр признался, что из-за сложных отношений с бывшей женой Викторией Маркиной он редко видится с дочерью.
Владимир Селиванов — об отношениях с бывшей женой и опеке над дочерью. Видео © Telegram / Super.ru
Актёр отметил, что хотя отношения с экс-супругой остаются напряжёнными, он надеется на их улучшение. Он также подчеркнул, что не намерен лишать Викторию родительских прав, а лишь хочет, чтобы дочь жила с ним. Для этого артист даже купил в подарок девочке квартиру, которую показал в соцсетях. В завершение Владимир отметил, что ситуация для него и его семьи сейчас сложная.
Напомним, Селиванов обратился в суд с иском на определение местожительства дочери. Первое заседание назначено на 26 ноября. К слову, в этом году «Вован» во второй раз стал отцом. Мамой сына стала возлюбленная актёра Александра.