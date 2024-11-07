Вован из «Реальных пацанов» рассказал, как часто видится с 7-летней дочерью от первого брака

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал участником скандала, связанного с правом опеки над его 7-летней дочерью, которая родилась в первом браке. В беседе с Super.ru актёр признался, что из-за сложных отношений с бывшей женой Викторией Маркиной он редко видится с дочерью.

Актёр отметил, что хотя отношения с экс-супругой остаются напряжёнными, он надеется на их улучшение. Он также подчеркнул, что не намерен лишать Викторию родительских прав, а лишь хочет, чтобы дочь жила с ним. Для этого артист даже купил в подарок девочке квартиру, которую показал в соцсетях. В завершение Владимир отметил, что ситуация для него и его семьи сейчас сложная.