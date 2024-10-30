Вован из «Реальных пацанов» решил судиться с бывшей за дочь

Актёр из сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов начал судиться с бывшей супругой Викторией, чтобы забрать у неё общую дочь Еву. Об этом рассказывает Super.ru .

Селиванов обратился в суд с иском на определение местожительства дочери. Первое заседание назначено на 26 ноября. К слову, в этом году «Вован» во второй раз стал отцом. Мамой сына стала возлюбленная актёра Александра.