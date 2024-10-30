Вован из «Реальных пацанов» решил судиться с бывшей за дочь
Звезда «Реальных пацанов» Селиванов захотел отсудить дочь Еву у бывшей супруги
Владимир Селиванов. Обложка © Telegram / VAVAN
Актёр из сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов начал судиться с бывшей супругой Викторией, чтобы забрать у неё общую дочь Еву. Об этом рассказывает Super.ru.
Селиванов обратился в суд с иском на определение местожительства дочери. Первое заседание назначено на 26 ноября. К слову, в этом году «Вован» во второй раз стал отцом. Мамой сына стала возлюбленная актёра Александра.
Тем временем Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают через суд решать, с кем будут жить их дети Мия и Тимофей. Суд предложил ребятам самим выбрать, с кем они хотят остаться. Прилучный обвинил экс-супругу в играх с психикой детей. А Муцениеце заявила, что Павел просто не желает посылать алименты, поэтому и хочет оставить детей себе. На фоне конфликта у Агаты начались проблемы с детьми. Так, сын Тимофей перестал общаться с мамой после переезда к отцу.