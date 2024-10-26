«Не знаю, что делать»: Агата Муцениеце не видела сына с августа
Актриса Муцениеце заявила, что Прилучный не даёт ей видеться с сыном с августа
Агата Муцениеце. Фото © Telegram / AgataMucenieceLife
Актриса Агата Муцениеце прокомментировала возмутительную ложь адвоката Павла Прилучного. Юрист утверждает, что сын Агаты Тимофей сейчас живёт с мамой и беспрепятственно общается с ней. На самом деле она не видела своего ребёнка с августа.
«Тимошки дома нет, не приезжал с августа месяца! Никакие решения суда (о временном месте проживания у матери — Прим. Life.ru) не берутся во внимание, да что там решения суда, просто погулять вместе...» — поделилась звезда «Закрытой школы» с подписчиками в своём телеграм-канале.
Агата призналась, что не знает, как ей поступить в этой ситуации. Актриса очень переживает за сына и скучает по нему.
«Я честно не знаю, что делать, ехать с приставами? Но я, конечно, так не сделаю, это дополнительная травма моему мальчику... Я как мама никогда так не смогу поступить. Я просто буду ждать его дома!» — рассказала экс-супруга Прилучного.
Агата также поделилась историей: Тимофей уже однажды спрашивал у мамы, что будет, если он захочет какое-то время пожить с отцом. Актриса поддержала сына, однако сразу после этого разговора Муцениеце стали звонить юристы Павла и просить подписать бумаги об официальной смене места жительства Тимофея. Агата отказалась.
«Пусть попробует, а потом посмотрим, подумала я. Вдруг ему не понравится? Вдруг он захочет назад? Но тут было сказано, либо с документами, либо никак! Получилось никак», — написала актриса в соцсетях.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают через суд решать, с кем останутся их дети Мия и Тимофей. Суд предложил малышам самим выбрать, с кем они хотят жить. Прилучный обвинил Муцениеце в играх с психикой детей. А актриса заявила, что Павел просто не желает платить алименты, поэтому и хочет оставить детей себе. На фоне разбирательств у Агаты начались проблемы с детьми. Так, сын Тимофей перестал общаться с мамой после переезда к отцу.