«Не знаю, что делать»: Агата Муцениеце не видела сына с августа

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала возмутительную ложь адвоката Павла Прилучного. Юрист утверждает, что сын Агаты Тимофей сейчас живёт с мамой и беспрепятственно общается с ней. На самом деле она не видела своего ребёнка с августа.

«Тимошки дома нет, не приезжал с августа месяца! Никакие решения суда (о временном месте проживания у матери — Прим. Life.ru) не берутся во внимание, да что там решения суда, просто погулять вместе...» — поделилась звезда «Закрытой школы» с подписчиками в своём телеграм-канале.

Агата призналась, что не знает, как ей поступить в этой ситуации. Актриса очень переживает за сына и скучает по нему.

«Я честно не знаю, что делать, ехать с приставами? Но я, конечно, так не сделаю, это дополнительная травма моему мальчику... Я как мама никогда так не смогу поступить. Я просто буду ждать его дома!» — рассказала экс-супруга Прилучного.

Агата также поделилась историей: Тимофей уже однажды спрашивал у мамы, что будет, если он захочет какое-то время пожить с отцом. Актриса поддержала сына, однако сразу после этого разговора Муцениеце стали звонить юристы Павла и просить подписать бумаги об официальной смене места жительства Тимофея. Агата отказалась.