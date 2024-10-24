«Не захотел провожать»: Агата Муцениеце показала душераздирающие кадры прощания с сыном
Актриса Агата Муцениеце опубликовала видео прощания с сыном Тимофеем
Агата Муцениеце с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
Актриса Агата Муцениеце рассказала о прощании с сыном Тимофеем перед поездкой на съёмки. Бывшая жена Павла Прилучного опубликовала на своём ютуб-канале видео, показав трогательные моменты расставания с мальчиком.
Агата Муцениеце и её сын Тимофей. Скрин © Youtube / Agata Muceniece
Мальчик сказал матери сухое «пока», а сама Муцениеце сильно удивилась поведению сына. Кроме того, Тимофей отказался провожать её до аэропорта.
«Так просто? Пока, мам? Что надо делать, помнишь? Звонить, целовать, любить меня, помнить обо мне, что я есть», — сказала звезда телесериала «Закрытая школа».
Сын актрисы смущённо ответил, что помнит обо всех наставлениях. Муцениеце отметила, что будет писать Тимофею, даже если ему это не нужно. После этого заметно расстроенная мама поцеловала сына и отправилась в путь.
Напомним, что Агата Муцениеце ещё в 2020 году объявила о расставании с Павлом Прилучным после девяти лет брака. В июне того года пара официально развелась. Актёры продолжают через суд решать, с кем останутся их дети Мия и Тимофей. Суд предложил малышам самим выбрать, с кем они хотят жить. Прилучный уверяет, что готов отдавать детям всё свободное время и любовь. Муцениеце же утверждает, что бывший муж просто не желает платить алименты, поэтому и хочет оставить детей себе. На фоне разбирательств у актрисы начались с детьми. Так, она заявила, что её сын Тимофей совсем перестал с ней общаться после переезда к отцу.