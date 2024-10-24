«Не захотел провожать»: Агата Муцениеце показала душераздирающие кадры прощания с сыном

Актриса Агата Муцениеце рассказала о прощании с сыном Тимофеем перед поездкой на съёмки. Бывшая жена Павла Прилучного опубликовала на своём ютуб-канале видео, показав трогательные моменты расставания с мальчиком.

Мальчик сказал матери сухое «пока», а сама Муцениеце сильно удивилась поведению сына. Кроме того, Тимофей отказался провожать её до аэропорта.

Сын актрисы смущённо ответил, что помнит обо всех наставлениях. Муцениеце отметила, что будет писать Тимофею, даже если ему это не нужно. После этого заметно расстроенная мама поцеловала сына и отправилась в путь.