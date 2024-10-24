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Регион
24 октября, 13:06
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«Не захотел провожать»: Агата Муцениеце показала душераздирающие кадры прощания с сыном

Актриса Агата Муцениеце опубликовала видео прощания с сыном Тимофеем

Агата Муцениеце с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Актриса Агата Муцениеце рассказала о прощании с сыном Тимофеем перед поездкой на съёмки. Бывшая жена Павла Прилучного опубликовала на своём ютуб-канале видео, показав трогательные моменты расставания с мальчиком.

Агата Муцениеце и её сын Тимофей. Скрин © Youtube / Agata Muceniece

Агата Муцениеце и её сын Тимофей. Скрин © Youtube / Agata Muceniece

Мальчик сказал матери сухое «пока», а сама Муцениеце сильно удивилась поведению сына. Кроме того, Тимофей отказался провожать её до аэропорта.

«Так просто? Пока, мам? Что надо делать, помнишь? Звонить, целовать, любить меня, помнить обо мне, что я есть», — сказала звезда телесериала «Закрытая школа».
Прилучный обвинил Муцениеце в играх с психикой детей
Прилучный обвинил Муцениеце в играх с психикой детей

Сын актрисы смущённо ответил, что помнит обо всех наставлениях. Муцениеце отметила, что будет писать Тимофею, даже если ему это не нужно. После этого заметно расстроенная мама поцеловала сына и отправилась в путь.

Напомним, что Агата Муцениеце ещё в 2020 году объявила о расставании с Павлом Прилучным после девяти лет брака. В июне того года пара официально развелась. Актёры продолжают через суд решать, с кем останутся их дети Мия и Тимофей. Суд предложил малышам самим выбрать, с кем они хотят жить. Прилучный уверяет, что готов отдавать детям всё свободное время и любовь. Муцениеце же утверждает, что бывший муж просто не желает платить алименты, поэтому и хочет оставить детей себе. На фоне разбирательств у актрисы начались с детьми. Так, она заявила, что её сын Тимофей совсем перестал с ней общаться после переезда к отцу.

Прилучный обвинил Муцениеце в играх с психикой детей
Прилучный обвинил Муцениеце в играх с психикой детей
Дарья Нарыкова
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