Гуф с браслетом на ноге вышел на сцену прямиком из рехаба и анонсировал прощальный тур по России
Гуф анонсировал прощальный тур по России на концерте в Москве
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) анонсировал прощальный тур по России. Сегодня вечером он вышел на сцену буквально из рехаба. При этом на его ноге надет браслет.
Гуф вышел на сцену в Москве из рехаба. Видео © SHOT
Как пишет SHOT, фанаты ждали Гуфа более часа. Появившись на сцене, он первым делом исполнил песню про рехаб и поблагодарил МВД.
Также Долматов заявил, что что следующей осенью состоится его прощальный тур по России. Его завершение запланировано в столице. Кроме того, Гуф допустил совместный концерт с Бастой.
Самый дешёвый билет на сегодняшнее выступление стоил 3500 рублей, самый дорогой — 20 тысяч. По словам очевидцев, одна девушка на концерте перепила и ей стало плохо.
Напомним, Гуф попал в рехаб после инцидента в подмосковной бане, где он подрался с полицейским. Позже рэпер пытался уговорить врачей отпустить его из реабилитационного центра, чтобы выступить на концертах, пусть даже с электронным браслетом. Медики пообещали выписать артиста, если на его концерте в Москве 22 ноября ничего не случится.