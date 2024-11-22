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22 ноября, 19:06

Гуф с браслетом на ноге вышел на сцену прямиком из рехаба и анонсировал прощальный тур по России

Гуф анонсировал прощальный тур по России на концерте в Москве

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) анонсировал прощальный тур по России. Сегодня вечером он вышел на сцену буквально из рехаба. При этом на его ноге надет браслет.

Гуф вышел на сцену в Москве из рехаба. Видео © SHOT

Как пишет SHOT, фанаты ждали Гуфа более часа. Появившись на сцене, он первым делом исполнил песню про рехаб и поблагодарил МВД.

Также Долматов заявил, что что следующей осенью состоится его прощальный тур по России. Его завершение запланировано в столице. Кроме того, Гуф допустил совместный концерт с Бастой.

Самый дешёвый билет на сегодняшнее выступление стоил 3500 рублей, самый дорогой — 20 тысяч. По словам очевидцев, одна девушка на концерте перепила и ей стало плохо.

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Напомним, Гуф попал в рехаб после инцидента в подмосковной бане, где он подрался с полицейским. Позже рэпер пытался уговорить врачей отпустить его из реабилитационного центра, чтобы выступить на концертах, пусть даже с электронным браслетом. Медики пообещали выписать артиста, если на его концерте в Москве 22 ноября ничего не случится.

Никита Никонов
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