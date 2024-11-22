Гуф с браслетом на ноге вышел на сцену прямиком из рехаба и анонсировал прощальный тур по России

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) анонсировал прощальный тур по России. Сегодня вечером он вышел на сцену буквально из рехаба. При этом на его ноге надет браслет.

Гуф вышел на сцену в Москве из рехаба. Видео © SHOT

Как пишет SHOT, фанаты ждали Гуфа более часа. Появившись на сцене, он первым делом исполнил песню про рехаб и поблагодарил МВД.

Также Долматов заявил, что что следующей осенью состоится его прощальный тур по России. Его завершение запланировано в столице. Кроме того, Гуф допустил совместный концерт с Бастой.