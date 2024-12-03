Младшая дочь Стаса Михайлова становится копией своей мамы

Жена известного певца Стаса Михайлова опубликовала в своём блоге редкие фотографии с младшей дочерью Марией. Снимки от Инны Михайловой привлекли большое внимание поклонников.

Марии Михайловой недавно исполнилось 12 лет. По мнению Инны Михайловой, девочка становится её настоящей копией. На фотографиях из социальной сети заметно, что у матери и дочери похожи цвет волос, овал лица и другие черты.

Однако не всё так однозначно. Некоторые пользователи интернета обратили внимание на то, что Инна неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов. Из-за этого объективно сравнивать внешность дочери и матери сложно. Но и это не мешает многочисленным поклонникам восхищаться двумя представительницами семьи Стаса Михайлова.

По мнению подписчиков, Мария также унаследовала некоторые черты от своего звёздного отца. «Папин взгляд бесконечной любви», — написала одна из поклонниц.

Знакомство Стаса Михайлова и Инны Пономарёвой произошло в 2006 году, а поженились пара в 2011-м. В браке у них родилось две дочери: Иванна и Мария. Старшей Иванне сейчас 15 лет. По мнению поклонников, она больше унаследовала черт от отца.

Всего на двоих у четы Михайловых шестеро детей. У Стаса Михайлова есть дети от предыдущих отношений. Сын Никита родился в первом браке артиста. Дочь Дарья появилась в отношениях с двоюродной сестрой певицы Валерии. Инна Михайлова воспитывает сына Андрея и дочь Еву от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом.