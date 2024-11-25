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25 ноября, 15:36

Стас Михайлов получил предложение сняться в автобиографическом фильме

Стас Михайлов. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas_mihailoff

Стас Михайлов. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas_mihailoff

Российский певец Стас Михайлов рассказал о поступившем ему предложении сняться в автобиографическом фильме. Артист отметил, что, хотя идея интересная, он пока не готов к её реализации.

Как сообщает газета «Жизнь», Михайлов подчеркнул, что не спешит с принятием решения и предпочитает держаться в стороне от этого проекта. Он добавил, что не исключает возможность работы над фильмом в будущем. Музыкант пока не раскрыл деталей предложения и не сообщил, кто именно выступил с инициативой снять картину о его жизни.

Интерес к фильмам и сериалам о творчестве известных артистов и музыкальных групп в последнее время заметно возрос. Примеры успешных проектов включают такие картины, как «Комбинация» и «Руки Вверх!». Это может стать дополнительным стимулом для Михайлова рассмотреть предложение более серьёзно в будущем. А пока певец сосредоточен на своей музыкальной карьере. «Я как-то от этого всего пока в стороне держусь. Но предложение поступило, пока не буду забегать вперёд», — заявил артист.

В январе 2023 года Михайлов сообщил, что стал меньше гастролировать, чтобы уделять больше времени творчеству и семье. Однако от выступлений полностью не отказался. Артист, известный своими хитами «Всё для тебя», «Я буду очень тебя беречь» и другими, неоднократно получал престижные премии, например, «Шансон года» и «Золотой граммофон». К 2023 году он собрал около десяти наград, которыми гордится.

Хотя певец не готов принять участие в съёмках фильма о себе, но его поклонники надеются, что он всё же решится на этот шаг и позволит им увидеть свою историю на большом экране.

Жена Стаса Михайлова появилась в Дубае в обтягивающем платье с глубоким декольте
Жена Стаса Михайлова появилась в Дубае в обтягивающем платье с глубоким декольте

А ранее Life.ru писал, что певец Стас Михайлов поднял цену на выступления на 500 тысяч рублей за месяц. Изменения коснулись и райдера артиста — оттуда пропал алкоголь.

Александра Журавская
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