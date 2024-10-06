Пропали коньяк и шампанское: Стас Михайлов резко поднял ценник на концерты
SHOT: Стас Михайлов поднял цену на выступления на 500 тысяч рублей за месяц
Стас Михайлов. Обложка © Telegram / Стас Михайлов
Цены на концерты певца Стаса Михайлов подорожали на 500 тысяч рублей за месяц. Артист резко поднял стоимость выступлений, однако исключил из райдера алкогольные напитки, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, ещё в начале сентября хит Михайлова «Всё для тебя» можно было услышать за 8,5 миллиона рублей. Теперь певец требует девять миллионов рублей. Однако из райдера пропал алкоголь, артисту не нужен коньяк Hennessy и шампанское Ruinart Blanc de Blanc.
Кроме того, певец стал работать на более молодую аудиторию. Недавно артист выпустил песню с Люсей Чеботиной «Двое одиночек». Одиночкой Михайлова трудно назвать, ведь он продолжает брать на все выступления свою жену.
Напомним, ранее Life.ru узнал райдер и цену за выступление Стаса Михайлова. Певец готов был спеть свои хиты за 8,5 миллиона рублей. Артист требует подобрать люкс или президентский номер площадью не менее 80 квадратных метров для размещения с супругой.