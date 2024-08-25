Пресс-секретарь Михайлова утверждает, что певец не ездит на корпоративы с женой
Стас Михайлов. Обложка © Telegram / Стас Михайлов
Информация о том, что певец Стас Михайлов выезжает на корпоративы только вместе с женой, не соответствует действительности, утверждает его пресс-секретарь Анна Исаева. В беседе с Life.ru она заявила, что исполнитель хита «Всё для тебя» колесит с гастролями вместе со своей командой, а не с супругой.
«Всем организаторам известно, что Инна [жена Михайлова. — Прим. Life.ru] не летает ни на какие корпоративы, артист ездит на работу с коллективом и менеджментом. Её появление — исключение, а не правило», — отметила Исаева.
Также она заявила, что в райдере певца нет алкоголя. По её словам, райдер Михайлова абсолютно стандартный, ничего сверхъестественного в нём нет.
Ранее Life.ru писал, что ФНС прекратила работу "творческой мастерской" Стаса Михайлова. Заявку о ликвидации подал сам музыкант, так как его продюсерский центр со временем стал убыточным.