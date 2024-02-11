Стас Михайлов ликвидировал свой убыточный продюсерский центр
Mash: ФНС закрыла "творческую мастерскую" Стаса Михайлова по его же заявке
Певец Стас Михайлов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Федеральная налоговая служба прекратила работу "творческой мастерской" певца Стаса Михайлова. Заявку о ликвидации подал сам музыкант, так как его продюсерский центр не приносил прибыли. Об этом сообщает Mash.
Заявку в налоговую Михайлов направил ещё в конце 2022 года. ФНС работала с ней в течение всего 2023-го, и на днях запрос артиста был одобрен.
"Творческая мастерская" работала в течение 12 лет. Центр занимался деятельностью в сфере исполнительских искусств, теле- и радиовещания, создания кино- и видеофильмов, а также телепередач. Увы, хороших доходов владелец "мастерской" так и не дождался: так, в 2021 году получилось лишь 685 тысяч прибыли при выручке в 5,9 миллиона.
А в прошлом году Михайлов высказался по поводу доходов артистов в России. Музыкант озвучил мнение, что в РФ и на Западе принципиально разный подход к заработку деятелей музыкальной сферы и российский путь сулит куда меньшие прибыли исполнителям.