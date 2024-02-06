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"Вы – моё всё!": Стас Михайлов душевно поздравил родителей, проживших вместе 63 года

Певец Стас Михайлов показал фото родителей, отметивших 63 года семейной жизни

6 февраля, 09:59
Стас Михайлов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Стас Михайлов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Певец Стас Михайлов опубликовал в соцсети фотографию родителей, которые отметили 63 года совместной жизни. Музыкант оставил для них трогательное поздравление и признался в любви к ним.

Родители Стаса Михайлова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stas_mihailoff

Родители Стаса Михайлова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stas_mihailoff

"Поздравляю с годовщиной совместной жизни, мои любимые! 63 года вместе — это большой показатель вашей настоящей любви, верности, уважения и взаимопонимания. Храни вас Бог, я вас очень люблю. Вы — моё всё", — написал Михайлов.

Певец не первый раз говорит, что крепкий брак родителей стал для него примером. Мать исполнителя работала медсестрой, а отец был пилотом. Пара до сих пор живёт в Сочи, где родился и вырос будущий певец. Сам же 54-летний Стас Михайлов женат уже в третий раз, но клянётся, что на этот раз развода не будет.

7 российских знаменитостей, нашедших свою любовь после 40
7 российских знаменитостей, нашедших свою любовь после 40

Ранее сообщалось, что певец Данко женился на своей возлюбленной, 35-летней Марии Силуяновой, которая работает диджеем. До этого пара встречалась шесть лет. Девушка воспитывает ребёнка от первых отношений, но это не помешало им пожениться. По словам исполнителя, Мария долго намекала ему на свадьбу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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