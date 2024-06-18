Центр значимости переместился? Стилист предположила, зачем Стас Михайлов носит крест на брюках

Народный артист России Стас Михайлов вызвал неоднозначную реакцию фанатов новой фотографией в соцсетях: на снимке певец украсил брюки цепью с крестами. Стилист Лариса Голубева сочла странным такой выбор для размещения православных символов. По её мнению, чтобы показать отношение к вере, его нужно было продублировать и на шее.

"Православные христиане носят крест с цепочкой на шее и перекрещиваются на груди, чтобы защитить сердце, грудную клетку как центр своей души. У артиста центр значимости, по всей видимости, переместился в другое место, и он захотел уберечь его", — объяснила Голубева выбор певца в беседе с порталом "Страсти".

Эксперт предположила, что у такого воцерковлённого человека, как Стас Михайлов, крестик может просто скрываться за футболкой. Есть и другая версия, по которой не стоит слишком строго судить артиста.

"Крест — это не всегда отсылка к православию, он может быть и просто аксессуаром, но нет ничего плохого в том, чтобы транслировать его и как средство защиты, религиозный символ", — объясняет Голубева.