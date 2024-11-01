Жена Стаса Михайлова появилась в Дубае в обтягивающем платье с глубоким декольте

Супруга певца Стаса Михайлова и по совместительству его менеджер Инна Михайлова отправилась на ужин в Дубае в обтягивающем платье с глубоким декольте. Кадрами наряда она поделилась на странице в личной социальной сети.

Наряд Инны Михайловой для ужина с супругом — певцом Стасом Михайловым — в Дубае. Обложка © Фото (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inamikhaylova

Ранее Михайлова рассказывала, что взяла пример с супруга и начала худеть вместе с ним. Певец теперь питается интервальным методом, а также отказался от сладкого и сдобных изделий.