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1 ноября, 15:47

Жена Стаса Михайлова появилась в Дубае в обтягивающем платье с глубоким декольте

Наряд Инны Михайловой для ужина с супругом — певцом Стасом Михайловым — в Дубае. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inamikhaylova

Наряд Инны Михайловой для ужина с супругом — певцом Стасом Михайловым — в Дубае. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inamikhaylova

Супруга певца Стаса Михайлова и по совместительству его менеджер Инна Михайлова отправилась на ужин в Дубае в обтягивающем платье с глубоким декольте. Кадрами наряда она поделилась на странице в личной социальной сети.

Наряд Инны Михайловой для ужина с супругом — певцом Стасом Михайловым — в Дубае. Обложка © Фото (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inamikhaylova

Наряд Инны Михайловой для ужина с супругом — певцом Стасом Михайловым — в Дубае. Обложка © Фото (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / inamikhaylova

Ранее Михайлова рассказывала, что взяла пример с супруга и начала худеть вместе с ним. Певец теперь питается интервальным методом, а также отказался от сладкого и сдобных изделий.

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Ранее Life.ru рассказывал, что стоимость выступлений Стаса Михайлова на месяц возросла на 500 тысяч рублей. Певец сам поднял ценник за концерты — теперь за них нужно будет заплатить девять миллионов рублей — при этом исключив из райдера весь алкоголь.

Юрий Лысенко
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