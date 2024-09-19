«Басков слишком сладкий, Киркоров — высокий»: Лепсу подобрали лучшего соперника для боксёрского поединка

На боксёрский ринг против Григория Лепса мог бы выйти Стас Михайлов, который находится в одной с ним весовой категории. Об этом заявил Стас Барецкий, комментируя новость о том, что президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв подыскивает соперника для исполнителя хита «Рюмка водки на столе».

Что касается, Николая Баскова и Филиппа Киркорова, то тут шоумен не уверен, что это хорошие кандидатуры для поединка на ринге с Лепсом. По мнению Барецкого, Басков для бокса «слишком сладкий», а поп-король отечественной эстрады «слишком высокий». Однако их встреча тоже была бы интересной для зрителей.

«Я бы с удовольствием посмотрел, как Григорий Лепс бьёт Колю Баскова. Или, наоборот, интересен был бы бой Лепса против Стаса Михайлова. Там непочатый край возможностей», — порассуждал Барецкий в беседе с Инфо24.

Он также добавил, что и сам не против выйти против Лепса, которого считает «настоящим мужиком».