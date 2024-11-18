Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк ждут второго ребёнка

Звезда «Жизни по вызову», актриса Лиза Моряк и её муж, режиссёр Сарик Андреасян, в соцсетях объявили о будущем пополнении в семье, — сообщает Super.

Пара опубликовала трогательный кадр семейной фотосессии, на котором видно заметно округлившийся животик актрисы. Лиза и Сарик выразили свои радостные чувства у себя в соцсетях: «Быть мамой и папой — это большое счастье и большая ответственность, к которой мы готовы и от которой получаем большое наслажденье. Все успехи, победы и любовь приобретают более глубокий смысл, когда рядом есть дети».

Напомним, что 29-летняя Лиза и 40-летний Сарик поженились в ноябре 2022 года, а в феврале 2023-го у них родилась дочь Элизабет. Для Моряк это вторая беременность, а для Андреасяна это будет четвертый ребенок: от первого брака с ресторатором Аленой у него есть сыновья Марк и Мартин.

Актриса поделилась с подписчиками, что узнала о беременности во время съёмок фильма «Сказка о царе Салтане» в Геленджике, режиссером которого выступил её муж. Хотя на тот момент срок беременности был ещё маленький, сейчас Лиза Моряк вынуждена повременить со съемками в других проектах.

Пара также опубликовала видео, обыгрывающее сцены из сериала «Жизнь по вызову», где Лиза и Сарик рассказали о своём радостном ожидании.