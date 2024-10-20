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20 октября, 18:52

В семье звезды «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс будет пополнение

Vogue: Актриса Дженнифер Лоуренс ждёт второго ребёнка

Актриса Дженнифер Лоуренс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Актриса Дженнифер Лоуренс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Американская актриса Дженнифер Лоуренс и её супруг, директор арт-галереи Кук Марони ждут второго ребёнка. Об этом пишет журнал Vogue со ссылкой на представителей звезды «Голодных игр».

Пара сыграла свадьбу пять лет назад (октябрь 2019 года) в Ньюпорте на Род-Айленде. У них подрастает двухлетний Сай.

«Кого мы обманываем?»: Запорожский раскрыл пикантные подробности съёмок с обнажённой Джен Лоуренс
«Кого мы обманываем?»: Запорожский раскрыл пикантные подробности съёмок с обнажённой Джен Лоуренс

Ранее Life.ru писал, что дочь Курта Кобейна родила первого ребёнка в браке со скейтбордистом Райли Хоуком. У пары 17 сентября на свет появился сын. Они опубликовали серию черно-белых фотографий малыша.

Юрий Лысенко
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