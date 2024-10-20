В семье звезды «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс будет пополнение

Американская актриса Дженнифер Лоуренс и её супруг, директор арт-галереи Кук Марони ждут второго ребёнка. Об этом пишет журнал Vogue со ссылкой на представителей звезды «Голодных игр».

Пара сыграла свадьбу пять лет назад (октябрь 2019 года) в Ньюпорте на Род-Айленде. У них подрастает двухлетний Сай.