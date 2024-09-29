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29 сентября, 13:58

Дочь Курта Кобейна родила первого ребёнка в браке со скейтбордистом Райли Хоуком

Райли Хоук с новорождённым сыном от Фрэнсис Бин Кобейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thespacewitch

Райли Хоук с новорождённым сыном от Фрэнсис Бин Кобейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thespacewitch

Счастливым известием в социальных сетях поделились 32-летняя Фрэнсис Бин Кобейн, являющаяся дочерью фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, и её супруг — 31-летний Райли Хоук, чьим отцом является известный скейтбордист Тони Хоук. У пары 17 сентября родился сын. Они опубликовали серию черно-белых фотографий малыша.

Новорождённый сын Фрэнсис Бин Кобейн и Райли Хоука. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thespacewitch

Новорождённый сын Фрэнсис Бин Кобейн и Райли Хоука. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thespacewitch

«Ронин Уокер Кобейн Хоук. Добро пожаловать, наш самый прекрасный сын. Мы любим тебя безмерно», — написали молодые родители под снимками.

Новорождённый сын Фрэнсис Бин Кобейн и Райли Хоука. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thespacewitch

Новорождённый сын Фрэнсис Бин Кобейн и Райли Хоука. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thespacewitch

Френсис Кобейн и Райли Хоук сыграли свадьбу в октябре 2023 года. Вскоре у них родился первый совместный ребёнок.

У певца Данко родился сын
У певца Данко родился сын

Ранее Life.ru сообщал, что у фигуриста Ильи Авербуха родилась дочь. Жена спортсмена — актриса Лиза Арзамасова показала поклонникам снимки девочки прямо в роддоме. К слову, для Авербуха это третий ребёнок.

Мария Любицкая
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