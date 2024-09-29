Дочь Курта Кобейна родила первого ребёнка в браке со скейтбордистом Райли Хоуком

Счастливым известием в социальных сетях поделились 32-летняя Фрэнсис Бин Кобейн, являющаяся дочерью фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, и её супруг — 31-летний Райли Хоук, чьим отцом является известный скейтбордист Тони Хоук. У пары 17 сентября родился сын. Они опубликовали серию черно-белых фотографий малыша.

Новорождённый сын Фрэнсис Бин Кобейн и Райли Хоука. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thespacewitch

«Ронин Уокер Кобейн Хоук. Добро пожаловать, наш самый прекрасный сын. Мы любим тебя безмерно», — написали молодые родители под снимками.

Новорождённый сын Фрэнсис Бин Кобейн и Райли Хоука. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thespacewitch

Френсис Кобейн и Райли Хоук сыграли свадьбу в октябре 2023 года. Вскоре у них родился первый совместный ребёнок.