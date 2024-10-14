«Кого мы обманываем?»: Запорожский раскрыл пикантные подробности съёмок с обнажённой Джен Лоуренс

Российский актёр Макар Запорожский рассказал о закулисье голливудского кинопроизводства, в котором ему повезло оказаться при создании шпионского триллера «Красный воробей». По словам артиста, участники проекта относились к съёмках с внутренним восторгом и пиететом, а вот исполнительница главной роли Дженнифер Лоуренс отличалась задорным характером и «изрядно балагурила».

«Джен заявляет оператору: «Джерри, предупреждаю, я съела все оливки из твоего салата. Да, и, ребят, принесите кто-нибудь мне вишнёвые мармеладки с буфета, спасибо!». Меня это так умилило! Всё-таки они живые, простые, такие же люди, эти кинозвёзды», — рассказал Запорожский порталу «Страсти».

Макар признался, что несколько раз общался с Лоуренс вне площадки, но все беседы касались лишь съёмок. В отличие от остальных актёров, он не подвергался розыгрышам со стороны Дженнифер. А при создании одной из пикантных сцен картины между исполнителями ролей и вовсе произошёл акт взаимного доверия.

«Помню, мы снимали драку в душевых, уже, наверное, шестой час. Первые несколько часов мы между моторами, чтобы никого не смущать, прикрывались халатиками, полотенчиками, но потом уже перестали прыгать туда-сюда, какой смысл? Все всё видели, кого мы обманываем, зачем продолжаем придавать этому значение?» — признался Запорожский.