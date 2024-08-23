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23 августа, 02:42

Триумф на красной дорожке: Алексей Воробьёв сыграл агента КГБ и покорил Голливуд

Алексей Воробьёв посетил в Голливуде премьеру фильма «Рейган», где исполнил роль

20 августа в Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ байопика «Рейган», посвящённого 40-му президенту Соединённых Штатов Рональду Рейгану. На красную дорожку в самом сердце Голливуда вышел и российский актёр Алексей Воробьёв, исполнивший в картине роль молодого агента КГБ.

По сюжету фильма ветеран советской разведки — его сыграла оскароносная звезда Джон Войт — рассказывает молодому офицеру в лице Воробьёва историю становления американского лидера. Отец Анджелины Джоли — единственный актёр, с которым у Алексея есть совместные сцены. Этим объясняется теплая манера общения двух артистов на торжественной церемонии.

«Хороший парень, очень хороший актёр и очень красивый», — заявил Войт журналистам, презентуя своего напарника.

Джон Войт и Алексей Воробьёв в Голливуде. Видео © X / Chris Gardner

Также российский актёр не упустил возможность сделать совместные снимки с исполнителями остальных ролей — Деннисом Куэйдом, Тревором Донованом и другими. Затем киношный агент КГБ оставил фанатам несколько автографов.

Представители актёра рассказали «Царьграду», что Алексей не переехал жить в Америку, а лишь приезжает на рабочие проекты.

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Тема России недавно промелькнула и в совместной фотосессии голливудских звёзд Бреда Питта и Джорджа Клуни для мужского журнала GQ. Ради красивых кадров актёры прокатились на мотоцикле «Урал» лимитированной версии.

Обложка ©

X / Chris Gardner

Илья Пушкарев
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