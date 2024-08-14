Питт и Клуни прокатились на российском "Урале" на съёмках для журнала GQ Журнал GQ опубликовал фото Питта и Клуни на российском мотоцикле "Урал" 14 августа, 08:29 Брэд Питт и Джордж Клуни. Обложка © Getty Images / Matt Winkelmeyer, © Shutterstock / FOTODOM / Matteo Chinellato

Американский мужской журнал GQ опубликовал статью о дружбе актёров Брэда Питта и Джорджа Клуни, проиллюстрировав материал забавной фотографией, где звёзды Голливуда мчатся на мотоцикле "Урал", лимитированной версии "Мир".

Питт и Клуни прокатились на российском "Урале" на съёмках для журнала GQ. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / GQ

Эта техника была выпущена в 2014 году и посвящена космическим полётам. Внешне это старый-добрый советский мотоцикл, но на котором установлена солнечная батарея для подзарядки аккумулятора. Питт вальяжно разместился в коляске, сосредоточенно вглядываясь вдаль. Клуни весело улыбается и сидит за рулём.

Ранее сообщалось, что приёмный сын голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта 20-летний Пакс попал в аварию. Парень ехал на электровелосипеде и влетел в машину на одной из улиц Лос-Анджелеса.

Авторы Татьяна Миссуми