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18 августа, 23:41

Роберт Де Ниро эпично прыгнул с десятиметровой яхты в свой день рождения

Роберт Де Ниро в свой 81-й день рождения эффектно прыгнул в море с яхты

Актёр Роберт Де Ниро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinseltown

Актёр Роберт Де Ниро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinseltown

В минувшую субботу, 17 августа, оскароносный американский актёр Роберт Де Ниро отметил 81-летие. День рождения звезда Голливуда решила провести с семьёй на яхте.

В разгар веселья артист захотел продемонстрировать гостям, что у него ещё есть порох в пороховницах. Так, Де Ниро прыгнул с десятиметровой яхты в море и энергично поплавал в воде. Шалости отца снимала на камеру его дочь Дрена.

Роберт Де Ниро прыгает в море с яхты. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drenadeniro

Она порадовала поклонников звезды забавными кадрами, опубликовав их в социальных сетях. Подписчики поддержали любимого актёра и осыпали его поздравлениями.

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Напомним, что в прошлом году у Роберта де Ниро родился седьмой ребёнок. По словам актёра, он старается быть любящим родителем, но иногда становится строгим.

Борис Эльфанд
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