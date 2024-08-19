Роберт Де Ниро эпично прыгнул с десятиметровой яхты в свой день рождения

В минувшую субботу, 17 августа, оскароносный американский актёр Роберт Де Ниро отметил 81-летие. День рождения звезда Голливуда решила провести с семьёй на яхте.

В разгар веселья артист захотел продемонстрировать гостям, что у него ещё есть порох в пороховницах. Так, Де Ниро прыгнул с десятиметровой яхты в море и энергично поплавал в воде. Шалости отца снимала на камеру его дочь Дрена.

Роберт Де Ниро прыгает в море с яхты. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drenadeniro

Она порадовала поклонников звезды забавными кадрами, опубликовав их в социальных сетях. Подписчики поддержали любимого актёра и осыпали его поздравлениями.