Малфой из "Гарри Поттера" снимется у российского режиссёра

Звезда "Гарри Поттера", актёр Том Фелтон и актриса из "Отрочества" Патриша Аркетт сыграют в англоязычном хорроре российсккого режиссёра Кирилла Соколова They Will Kill You (Они убьют тебя). Информацию о съёмках фильма распространил The Hollywood Reporter.

В карьере российского постановщика это первый голливудский проект. Новый фильм повествует о домработнице, которая откликается на вакансию в высотке Нью-Йорка, где располагается тайное общество, причастное к исчезновению людей и сатанизму.

Съёмки планируются в сентябре. Главную роль в проекте сыграет Зази Битц, известная по роли в "Дедпул 2", а продюсируют фильм Энди и Барбара Мускетти, которые занимались продвижением культового хоррора "Оно".