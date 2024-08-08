Малфой из "Гарри Поттера" снимется у российского режиссёра
Актёр Том Фелтон снимется в фильме российского режиссёра Кирилла Соколова
Том Фелтон. Кадр из фильма. Обложка © "Гарри Поттер и Принц-полукровка" реж. Дэвид Йейтс, сцен. Дэвид Баррон, Дэвид Хейман
Звезда "Гарри Поттера", актёр Том Фелтон и актриса из "Отрочества" Патриша Аркетт сыграют в англоязычном хорроре российсккого режиссёра Кирилла Соколова They Will Kill You (Они убьют тебя). Информацию о съёмках фильма распространил The Hollywood Reporter.
В карьере российского постановщика это первый голливудский проект. Новый фильм повествует о домработнице, которая откликается на вакансию в высотке Нью-Йорка, где располагается тайное общество, причастное к исчезновению людей и сатанизму.
Съёмки планируются в сентябре. Главную роль в проекте сыграет Зази Битц, известная по роли в "Дедпул 2", а продюсируют фильм Энди и Барбара Мускетти, которые занимались продвижением культового хоррора "Оно".
Ранее Life.ru сообщал, что в кулуарах ночных клубов Москвы засекли французского и аргентинского кинорежиссера Гаспара Ноэ. На видео, распространённом в Сети, он отплясывал под песню "Ты не верь слезам" певца Шуры. Официальных заявлений о визите в Россию француз не делал.