Малфой из "Гарри Поттера" снимется у российского режиссёра

Звезда "Гарри Поттера", актёр Том Фелтон и актриса из "Отрочества" Патриша Аркетт сыграют в англоязычном хорроре российсккого режиссёра Кирилла Соколова They Will Kill You (Они убьют тебя). Информацию о съёмках фильма распространил The Hollywood Reporter.