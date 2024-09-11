Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 10:23

«Аристократическая худоба»: Врач объяснила, что происходит с телом Анджелины Джоли

Хирург Байрамукова: Анджелина Джоли изменилась внешне из-за пониженного питания

Анджелина Джоли. Обложка © ТАСС / Vianney Le Caer

Анджелина Джоли. Обложка © ТАСС / Vianney Le Caer

На Венецианском кинофестивале Анджелина Джоли шокировала поклонников изменившимся внешним видом. Зрители обратили внимание на худобу актрисы, но особенно их внимание привлекли венозные руки 49-летней звезды Голливуда. Чем страдает американская артистка, объяснила пластический хирург Мадина Байрамукова.

«Мне очень нравится Анджелина Джоли, у неё — аристократическая худоба, когда несколько анорексичное телосложение очень хорошо и классно уживается с женственностью, красотой, чёткостью линий овала лица. Но даже я была несколько шокирована её последним появлением на публике», — отметила эксперт.

Врач в беседе с порталом «Страсти» также обратила внимание, что руки звезды очень тонкие, сухие и венозные, что характерно для спортсменов. Однако, по её словам, состояние Джоли — это не результат посещения фитнес-клуба.

Байрамукова уверена, что артистка страдает из-за пониженного питания, однако ситуацию можно исправить. Для этого звезде следует обратиться к диетологу и начать набирать вес, пояснила хирург.

Анджелина Джоли рассказала, что в 22 года наняла киллера для своего убийства
Анджелина Джоли рассказала, что в 22 года наняла киллера для своего убийства

Напомним, ранее Анджелина Джоли уже шокировала поклонников экстремальной худобой. В конце июня она достигла веса 44 килограмма.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Анджелина Джоли
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров