«Аристократическая худоба»: Врач объяснила, что происходит с телом Анджелины Джоли
Хирург Байрамукова: Анджелина Джоли изменилась внешне из-за пониженного питания
Анджелина Джоли. Обложка © ТАСС / Vianney Le Caer
На Венецианском кинофестивале Анджелина Джоли шокировала поклонников изменившимся внешним видом. Зрители обратили внимание на худобу актрисы, но особенно их внимание привлекли венозные руки 49-летней звезды Голливуда. Чем страдает американская артистка, объяснила пластический хирург Мадина Байрамукова.
«Мне очень нравится Анджелина Джоли, у неё — аристократическая худоба, когда несколько анорексичное телосложение очень хорошо и классно уживается с женственностью, красотой, чёткостью линий овала лица. Но даже я была несколько шокирована её последним появлением на публике», — отметила эксперт.
Врач в беседе с порталом «Страсти» также обратила внимание, что руки звезды очень тонкие, сухие и венозные, что характерно для спортсменов. Однако, по её словам, состояние Джоли — это не результат посещения фитнес-клуба.
Байрамукова уверена, что артистка страдает из-за пониженного питания, однако ситуацию можно исправить. Для этого звезде следует обратиться к диетологу и начать набирать вес, пояснила хирург.
Напомним, ранее Анджелина Джоли уже шокировала поклонников экстремальной худобой. В конце июня она достигла веса 44 килограмма.