«Аристократическая худоба»: Врач объяснила, что происходит с телом Анджелины Джоли

На Венецианском кинофестивале Анджелина Джоли шокировала поклонников изменившимся внешним видом. Зрители обратили внимание на худобу актрисы, но особенно их внимание привлекли венозные руки 49-летней звезды Голливуда. Чем страдает американская артистка, объяснила пластический хирург Мадина Байрамукова.

«Мне очень нравится Анджелина Джоли, у неё — аристократическая худоба, когда несколько анорексичное телосложение очень хорошо и классно уживается с женственностью, красотой, чёткостью линий овала лица. Но даже я была несколько шокирована её последним появлением на публике», — отметила эксперт.

Врач в беседе с порталом «Страсти» также обратила внимание, что руки звезды очень тонкие, сухие и венозные, что характерно для спортсменов. Однако, по её словам, состояние Джоли — это не результат посещения фитнес-клуба.

Байрамукова уверена, что артистка страдает из-за пониженного питания, однако ситуацию можно исправить. Для этого звезде следует обратиться к диетологу и начать набирать вес, пояснила хирург.