«Достиг дна в мужском поведении»: Натан и Бьянка удивили сеть совместным фото

Рэпер Натан продолжает привлекать внимание к своей персоне. В последние недели артист оказался в центре скандала: сначала после видео, на котором он флиртует с блогером Лерчек, а затем — после поцелуя с известной певицей Бьянкой.

Фанаты раскритиковали рэпера за непристойное поведение, после чего ему пришлось извиниться перед аудиторией. Не успело все утрястись, как Натан снова пошел на провокацию. Женатый артист опубликовал совместное фото с Бьянкой из звукозаписывающей студии, сообщает журнал Passion .

На снимке Натан позирует в черных брюках и рубашке, а Бьянка — в бархатном платье с сексуальным разрезом на ноге. Свой наряд певица дополнила элегантными туфлями на шпильке. Под публикацией Натан оставил загадочную подпись: «Звезды на студии. Давай забудем все?» Этот пост вызвал бурю эмоций у подписчиков, многие из которых осудили рэпера.

Некоторые пользователи недовольны тем, что Натан изменил жене и теперь публикует фото с предполагаемой любовницей. «Папаша зажимается с чужой тетей и транслирует это на всю страну», — высказалась одна из подписчиц. «Я думала, в мужском поведении ты уже достиг дна, но нет», — добавила вторая.