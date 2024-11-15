«Отработал свою функцию»: Бьянка жёстко отшила Натана
Певица Бьянка: Natan отработал свою функцию и может быть свободен, отпускаю
Бьянка и Натан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb, natan_official
Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) поставила окончательную точку в отношениях с Натаном (Натан Миров). Артистка разозлилась на рэпера и больше не хочет иметь с ним ничего общего. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
«Привет, ребята. О! Я вижу Натан пытается спасти своё разбитое сердце. Мальчик отработал свою функцию и может быть свободен. Отпускаю», — написала певица в Instagram*.
Напомним, ранее Natan оказался в центре скандала из-за своих любовных похождений. Он закрутил роман сразу с двумя участницами шоу «Звёзды в джунглях» — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Пикантные видео распространились в соцсетях. Артист публично извинился, однако его жена заявила, что решила расстаться с рэпером ещё до шоу. Несколько дней назад Бьянка сообщила, что запишет фит с Натаном, однако, по-видимому, этого не произойдёт.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.
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