Алкоголь, хайп, депрессия: Продюсер назвал причины озлобленности Бьянки

Агрессивная реакция певицы Бьянки (Татьяны Липницкой) на бодипозитив может быть следствием личных переживаний и карьерных трудностей. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал продюсер Сергей Дворцов.

Бьянка, ранее открыто говорившая о своей борьбе с лишним весом, не скрывает, что ей не нравится внешний вид людей с избыточной массой тела. Однако по словам Дворцова, такой негативный настрой может быть обусловлен иными причинами.

Продюсер подчеркнул, что «королева русского rnb» находится в депрессии из-за личной жизни, и это состояние отражается на её поведении как на сцене, так и за её пределами. Он также отметил, что артистка в последнее время сталкивается с проблемами в карьере из-за невостребованности, что может провоцировать её на неординарные поступки и высказывания.

«Всё, что она делает, может быть для хайпа, для того чтобы была цитируемость. Соответственно, чтобы её знали, помнили, видели, приглашали, были какие-то рекламные контракты, повышение гонораров и тому подобное. Бьянка всегда была девочкой легкого поведения, эмоциональной, и поэтому она всегда показывает своё амплуа», — объяснил Дворцов.

Собеседник Life.ru также добавил, что за внешней агрессией может скрываться сценический образ певицы. Несмотря на это, он не исключает, что в жизни могут быть личные трудности, влияющие на её эмоциональное состояние. Вместе с этим он считает, что судя по фотографиям артистки, она злоупотребляет алкоголем.