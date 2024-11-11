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Регион
11 ноября, 20:12

Бьянка после скандального секс-видео запишет фит с Natan

Бьянка выпустит совместную композицию с Natan

Бьянка и Natan. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb / natan_official

Бьянка и Natan. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb / natan_official

Певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, и Натан Миров (Natan) готовят к выходу совместную композицию. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.

«Пишем с Натаном завтра дуэт», — написала Липницкая.

Ранее женатый Natan оказался в центре скандала, закрутив с двумя участницами шоу «Звёзды в джунглях» — блогером Лерчек и певицей Бьянкой, что было зафиксировано на видео и распространилось в соцсетях. Артист публично извинился, однако его супруга заявила, что решила расстаться с рэпером ещё до шоу.

Красные розы, виски и ложе: Вскрылся райдер Natan после «‎тройничка» с Лерчек и Бьянкой
Красные розы, виски и ложе: Вскрылся райдер Natan после «‎тройничка» с Лерчек и Бьянкой
Анатолий Цейко
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