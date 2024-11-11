Бьянка после скандального секс-видео запишет фит с Natan
Бьянка выпустит совместную композицию с Natan
Бьянка и Natan. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb / natan_official
Певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, и Натан Миров (Natan) готовят к выходу совместную композицию. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.
«Пишем с Натаном завтра дуэт», — написала Липницкая.
Ранее женатый Natan оказался в центре скандала, закрутив с двумя участницами шоу «Звёзды в джунглях» — блогером Лерчек и певицей Бьянкой, что было зафиксировано на видео и распространилось в соцсетях. Артист публично извинился, однако его супруга заявила, что решила расстаться с рэпером ещё до шоу.