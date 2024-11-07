Красные розы, виски и ложе: Вскрылся райдер Natan после «тройничка» с Лерчек и Бьянкой
После скандала рэпер Natan просит за часовое выступление 900 тысяч рублей
Натан во время концерта. Фото © Instagram(признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natan_official
Исполнитель Natan, чьё творчество обрело новую популярность после скандала с блогершей Лерчек и певицей Бьянкой на шоу «Звёзды в джунглях», за один свой концерт просит гонорар в размере 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Super.
Натан Миров (настоящее имя артиста) за часовое выступление с участием гитариста и барабанщика рассчитывает на гонорар в 900 тысяч рублей. Перед концертом вносится предоплата в размере 50%. Весьма адекватная цена, учитывая, что за эти деньги рэпер приведёт с собой ещё и аккомпанемент.
Кроме того, Натан хочет восседать в комфортабельной гримёрке, где обязательно должен быть букет из 35 красных роз. В остальном ничего необычного: полотенца, салфетки, вода, томатный и апельсиновый соки, 6 банок энергетика, тарелки с мясом, овощами, фруктами и сыром. Рэпер предпочитает, чтобы перед выходом на сцену у него была возможность откупорить бутылочку виски, коньяка или белого сухого стоимостью в пределах тысячи рублей.
Выступать за пределы Москвы Натан полетит только «Аэрофлотом». Если придётся ехать, то это обязательно должен быть фирменный скорый поезд. При этом место рэпера должно быть расположено поблизости от туалета, а поездка — не превышать 10 часов в пути. Если на колёсах — готовьте люксовый микроавтобус (иномарку не старше 2012 года выпуска). Кстати, водителей-женщин исполнитель не потерпит.
Отель сгодится и с четырьмя звёздами. Важно найти для Натана двухместный улучшенный номер с большим ложе и плотными шторами. Его команде необходимо будет шесть одноместных стандартных номеров. На голодный желудок песни распевать никто не захочет, поэтому музыкантам нужно предоставить трёхразовое питание в ресторане премиум-класса.
Каждый нарушенный пункт технического райдера карается штрафом в размере 20 тысяч рублей в пользу артиста. Съёмка для СМИ — только по согласованию с директором. Также нужны будут около 20 билетов для друзей артиста и VIP-столик на 6 персон — для него и команды.
Следует отметить, что ценник на выступления Натан не повысил, несмотря скандальную славу, которую принесла ему интрижка с блогершей Лерчек во время шоу «Звёзды в джунглях». После поцелуев артисту стало стыдно и он решил извиниться за своё поведение. Каково было удивление, когда спустя несколько дней в сеть утекло видео, на котором рэпер предаётся плотским утехам в ночной тишине на том же самом шоу, но уже с певицей Бьянкой.