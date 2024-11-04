«Посмотрите на свой огород»: Натан вышел на связь после «жёсткого косяка» на «Звёздах в джунглях»
Рэпер Натан вышел на связь после скандала на шоу «Звёзды в джунглях»
Рэпер Натан вышел на связь после скандала на шоу «Звёзды в джунглях». В последней серии женатого исполнителя можно заметить в объятиях двух участниц — сначала Лерчек, а затем Бьянки. Объясниться он решил в собственном телеграм-канале.
Рэпер Натан вышел на связь после скандала на шоу «Звёзды в джунглях». Видео © Telegram / NATANONLINE
«Вы, наверное, ждёте от меня сейчас оправданий по поводу треша, который был в этой серии, но не ждите. Единственный человек, что мне важен, этот телеграм-канал не читает. По поводу хейтеров и звездных экспертов моей звездной жизни, посмотрите на свой огород, там, наверное, бурьяном всё поросло», — заявил исполнитель в видео.
Затем музыкант объяснил, что понимает и признает свой «жёсткий косяк», после чего заявил, что адекватные люди смогут вынести из этой ситуации нечто полезное.
Не так давно в интернете велось активное обсуждение вокруг видео с поцелуями Лерчик и Natan, которые закрутили интрижку во время съемок шоу «Звезды в джунглях». В ответ на это артист публично извинился и пообещал сделать всё возможное для сохранения своего брака. Ведь Natan, исполнитель хита «Дерзкая», женат на Анастасии Швецовой с 2012 года, и у них двое детей. Этим летом, перед выходом в эфир проекта «Звезды в джунглях», он признался, что изменил своей супруге, но она его простила.
Telegram / NATANONLINE