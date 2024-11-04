Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 12:42

«Посмотрите на свой огород»: Натан вышел на связь после «жёсткого косяка» на «Звёздах в джунглях»

Рэпер Натан вышел на связь после скандала на шоу «Звёзды в джунглях»

Рэпер Натан вышел на связь после скандала на шоу «Звёзды в джунглях». В последней серии женатого исполнителя можно заметить в объятиях двух участниц — сначала Лерчек, а затем Бьянки. Объясниться он решил в собственном телеграм-канале.

Рэпер Натан вышел на связь после скандала на шоу «Звёзды в джунглях». Видео © Telegram / NATANONLINE

«Вы, наверное, ждёте от меня сейчас оправданий по поводу треша, который был в этой серии, но не ждите. Единственный человек, что мне важен, этот телеграм-канал не читает. По поводу хейтеров и звездных экспертов моей звездной жизни, посмотрите на свой огород, там, наверное, бурьяном всё поросло», — заявил исполнитель в видео.

Затем музыкант объяснил, что понимает и признает свой «жёсткий косяк», после чего заявил, что адекватные люди смогут вынести из этой ситуации нечто полезное.

Лерчек, подвинься: В Сеть утекло секс-видео с Бьянкой и Natan на шоу «Звёзды в джунглях»
Лерчек, подвинься: В Сеть утекло секс-видео с Бьянкой и Natan на шоу «Звёзды в джунглях»

Не так давно в интернете велось активное обсуждение вокруг видео с поцелуями Лерчик и Natan, которые закрутили интрижку во время съемок шоу «Звезды в джунглях». В ответ на это артист публично извинился и пообещал сделать всё возможное для сохранения своего брака. Ведь Natan, исполнитель хита «Дерзкая», женат на Анастасии Швецовой с 2012 года, и у них двое детей. Этим летом, перед выходом в эфир проекта «Звезды в джунглях», он признался, что изменил своей супруге, но она его простила.

Обложка ©

Telegram / NATANONLINE

Мария Любицкая
  • Новости
  • Natan (Натан Миров)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar