«Посмотрите на свой огород»: Натан вышел на связь после «жёсткого косяка» на «Звёздах в джунглях»

Рэпер Натан вышел на связь после скандала на шоу «Звёзды в джунглях». В последней серии женатого исполнителя можно заметить в объятиях двух участниц — сначала Лерчек, а затем Бьянки. Объясниться он решил в собственном телеграм-канале.

Рэпер Натан вышел на связь после скандала на шоу «Звёзды в джунглях». Видео © Telegram / NATANONLINE

«Вы, наверное, ждёте от меня сейчас оправданий по поводу треша, который был в этой серии, но не ждите. Единственный человек, что мне важен, этот телеграм-канал не читает. По поводу хейтеров и звездных экспертов моей звездной жизни, посмотрите на свой огород, там, наверное, бурьяном всё поросло», — заявил исполнитель в видео.