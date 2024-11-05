«Очень неприятно»: Жена Natan отказалась считать изменой его секс-марафон на шоу «Звёзды в джунглях»

Жена певца Натана (Натан Миров, настоящее имя — Алишер Мирзохонов) высказалась насчёт его скандальных о похождениях на шоу «Звёзды в джунглях». Как выяснилось, формально измены не было. Ещё до старта шоу Анастасия Швецова решила развестись с артистом после 14 лет совместной жизни.

«Всё это очень неприятно, усугубляет всё публичность. Могу ли я считать изменой его поступки, когда я сама решила расстаться с ним до проекта? По сути он решил туда ехать из-за того, что мы разъехались», — ответила Анастасия своим подписчикам в соцсетях.

Супруги не живут вместе с начала июня, а сейчас оба находятся в терапии у психолога. По словам Швецовой, она никогда не переставала общаться с Натаном, а про свои похождения артист якобы сам рассказал, когда вернулся в Москву. Также супруга отметила, что не обижается на то, что Натан назвал её змеёй.

«Наверное, потому что я очень люблю змей, и я сама себе так называю», — отшутилась Шевцова.