«Очень неприятно»: Жена Natan отказалась считать изменой его секс-марафон на шоу «Звёзды в джунглях»
Жена Natan заявила, что решила расстаться с мужем ещё до шоу «Звёзды в джунглях»
Анастасия и Натан. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anastaciashvetsova
Жена певца Натана (Натан Миров, настоящее имя — Алишер Мирзохонов) высказалась насчёт его скандальных о похождениях на шоу «Звёзды в джунглях». Как выяснилось, формально измены не было. Ещё до старта шоу Анастасия Швецова решила развестись с артистом после 14 лет совместной жизни.
«Всё это очень неприятно, усугубляет всё публичность. Могу ли я считать изменой его поступки, когда я сама решила расстаться с ним до проекта? По сути он решил туда ехать из-за того, что мы разъехались», — ответила Анастасия своим подписчикам в соцсетях.
Супруги не живут вместе с начала июня, а сейчас оба находятся в терапии у психолога. По словам Швецовой, она никогда не переставала общаться с Натаном, а про свои похождения артист якобы сам рассказал, когда вернулся в Москву. Также супруга отметила, что не обижается на то, что Натан назвал её змеёй.
«Наверное, потому что я очень люблю змей, и я сама себе так называю», — отшутилась Шевцова.
На «Звёздах в джунглях» Натан изменял супруге с двумя участницами проекта — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. По соцсетям разошлись видеоролики, на одном из которых артист страстно с ними целуется. В ответ на это Натан публично извинился и пообещал сделать всё возможное для сохранения своего брака.