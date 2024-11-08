«Жрёшь гамбургер, у тебя целлюлит, висит живот»: Недавно похудевшая Бьянка «набросилась» на толстяков

«Вот этот бодипозитив, когда ты сидишь, жрёшь гамбургер, у тебя целлюлит, висит живот, висят бока, всё с тебя висит и ты надеваешь ещё леопардовое платье? Мне неприятно смотреть на такое», — сказала она.

Певица напомнила, что не разгуливала в вещах в обтяжку, пока не избавилась от лишнего веса — около года назад она весила около 90 килограммов. Бьянка добавила, что специально носила овесрайз, потому что не хотела подчёркивать недостатки внешности, а желание выставлять такие проблемы с фигурой напоказ считает не позитивным отношением к своему телу, а огромной ленью и депрессией, которые требуют работы с психологом или эндокринологом.