«Жрёшь гамбургер, у тебя целлюлит, висит живот»: Недавно похудевшая Бьянка «набросилась» на толстяков
Певица Бьянка резко высказалась о бодипозитиве и обтягивающей одежде
Певица Бьянка. Обложка © Telegram / БЬЯНКА | BIANKA
Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) рассказала, что не видит ничего хорошего в излишне подчёркнутом бодипозитиве. Соответствующее заявление она сделала в YouTube-шоу «12 вопросов».
«Вот этот бодипозитив, когда ты сидишь, жрёшь гамбургер, у тебя целлюлит, висит живот, висят бока, всё с тебя висит и ты надеваешь ещё леопардовое платье? Мне неприятно смотреть на такое», — сказала она.
Певица напомнила, что не разгуливала в вещах в обтяжку, пока не избавилась от лишнего веса — около года назад она весила около 90 килограммов. Бьянка добавила, что специально носила овесрайз, потому что не хотела подчёркивать недостатки внешности, а желание выставлять такие проблемы с фигурой напоказ считает не позитивным отношением к своему телу, а огромной ленью и депрессией, которые требуют работы с психологом или эндокринологом.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как Бьянка угодила в громкую историю, после того как привела ночь вместе с рэпером Натаном на съёмках телешоу «Звёзды в джунглях». Пикантности истории добавило то, что их вместе сняли на камеру, а Натан был женат. А ещё на днях появилась информация о том, что рэпер в ту ночь подарил ей кольцо, но было ли оно обручальным — неясно.